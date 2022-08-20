Пхеньян запустил две крылатые ракеты

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17 августа Северная Корея провела испытательные запуски двух крылатых ракет из уезда Ончхон-гун провинции Пхёнан-Намдо в направлении Жёлтого моря. Запуски были проведены через два дня после выступления президента Республики Корея Юн Сок Ёля на церемонии по случаю 77-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального ига. В своей речи президент предложил Пхеньяну помощь в обмен на денуклеаризацию. По мнению экспертов, действия Севера могли также стать ответом на совместные южнокорейско-американские учения.

Запуск крылатых ракет не является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, которые запрещают лишь запуски баллистических ракет. Тем не менее, ракеты данного типа обладают высокой точностью попадания, представляя собой угрозу безопасности. В связи с запуском было проведено внеплановое заседание совета национальной безопасности при президенте. Начальник Управления национальной безопасности Ким Сон Хан дал указание поддерживать повышенный уровень готовности вооружённых сил в преддверии совместных южнокорейско-американских учений Ulchi Freedom Shield.

Президент РК Юн Сок Ёль узнал о запусках незадолго до собственной пресс-конференции по случаю ста дней пребывания у власти. Он не комментировал произведённые запуски, но в очередной раз подтвердил готовность к переговорам по денуклеаризации Севера. Инициатива Сеула подразумевает содействие в нормализации отношений между Пхеньяном и Вашингтоном, а также экономическую помощь в обмен на денуклеаризацию. Отвечая на вопросы журналистов, Юн Сок Ёль уточнил, что его инициатива не подразумевает помощь только после полного отказа Пхеньяна от ядерной программы. Она может быть оказана и после подтверждения готовности к денуклеаризации.