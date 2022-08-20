Юн Сок Ёль: 100 дней на посту президента

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17 августа президент Республики Корея Юн Сок Ёль выступил на пресс-конференции, приуроченной к первым ста дням его пребывания на посту главы государства. Он обещал в своей политике следовать воле народа, заявил, что будет уделять больше внимания мнению жителей страны. Юн Сок Ёль заявил, что отказался от политики предыдущего правительства, сводившейся к экономическому росту за счёт увеличения доходов. Президент объяснил, что нормализация экономики возможна лишь в том случае, если сосредоточить её на частном секторе, рынке и обычных людях. Кроме того, экономическая политика изменена в соответствии с международными стандартами.

Глава государства упомянул о планах по развитию отраслей будущего, к которым относятся полупроводники и биофармацевтика. Правительство нацелено также на развитие космической отрасли, а именно на продолжении работы над ракетами-носителями отечественного производства и запуске на Луну космического аппарата.

Говоря об отношениях с Севером, Юн Сок Ёль заявил, что выступает против силовой смены режима в Пхеньяне. Он в очередной раз выразил готовность помочь Северу в улучшении отношений с США в случае отказа от ядерной программы. Президент также пообещал улучшить отношения с Японией, приложив усилия к разрешению исторических споров.

В ходе пресс-конференции президент заявил о намерении провести реформу рынка труда, обусловленную изменениями в структуре промышленности и наступлением четвёртой промышленной революции. Коснувшись внешней политики, он пообещал придерживаться ценностей свободной демократии и Договора о нераспространении ядерного оружия. Президент обещал не проводить коренных перестановок в правительстве для улучшения собственного рейтинга или изменения политической ситуации.