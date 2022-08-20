Звук воды, текущей сквозь решето





B просторном классе всего 20-25 столов и стульев. Дети сидят поодаль друг от друга.

Так выглядят южнокорейские школьные аудитории в наши дни, но всего 30 лет назад ситуация была прямо противоположной, и такие классы в Корее сравнивали с глиняными решётами, в которых проращивали сою - 콩나물. Ибо ученики в тесных помещениях сидели так же плотно, плечом к плечу, как ростки сои. В тепле переполненных классов мы находили утешение в этой близости.





ⓒ Ahn Hong-beom





Соевые ростки, или «кхоннамуль», очень любят в Корее. Издревле сою в большом количестве выращивали в Северо-Восточной Азии. Дома соевые бобы сначала вымачивают в воде, а потом кладут в глиняное решето и, поставив его в тёмный угол комнаты, поливают несколько раз в день. И за неделю длинные ростки с жёлтыми верхушками и белыми корнями заполняют решето.

Когда соевые бобы прорастают, они издают приятный запах. Количество белка в них немного уменьшается, но зато они становятся более богатыми волокнами и аминокислотами. В ростках также появляется витамин С, полностью отсутствующий в самих бобах. В 100 граммах соевых ростков в три раза больше витамина С, чем в яблоке такого же веса. В мелких корнях ростков содержится аспарагиновая кислота. Она способствует расщеплению алкоголя, поэтому из пророщенной сои часто варят суп для снятия похмелья.

Легко доступные и дешёвые соевые ростки обдают кипятком и приправляют, чтобы сделать «панчхан», варят из них суп или готовят на пару, добавив к рису. До где-то 1980-х годов в сельской местности Кореи люди обеспечивали сами себя практически всеми продуктами. Для них звук воды, просачивающейся через стоящее в тёмном углу комнаты глиняное решето с ростками, был похож на поступь времени, уносящей детство. Каждый день после школы дети из сельской местности делали так же, как их бабушки: снимали платок с решета, стоящего на подставке над большим горшком, и черпаком поливали ростки стёкшей в него водой. Те, кто пробовал проращивать сою, знают, каким тщетным был этот полив… Вода тут же просачивалась. Как вообще бобы прорастают, если вода не задерживается? Но они прорастали, и довольно быстро.

«Духовная практика — это привычка. Иначе говоря, ваши слова и поступки, повторяемые долгое время, становятся частью вас и проявляются сами собой. Подобно тому, как собираешь свет, чтобы зажечь лампу просветления. То же самое и с жизнью. Вода лишь слегка смачивает соевые бобы, но они прорастают, если их всё время поливать. Точно так же наши ежедневные слова и поступки становятся привычкой, которая в итоге изменяет нашу судьбу».

Это слова досточтимого Тонына, настоятеля буддийского храма Чхонын-са в уезде Курэ-гун провинции Чолла-Намдо.





Ким Хва Ён литературный критик, член Национальной академии искусств



Полный текст статьи «Звук воды, текущей сквозь решето»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana

*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.