Netflix представит сериал с участием актёров Чхве У Сика и Сон Сок Ку

ⓒ MANAGEMENT SOOP, SBD Entertainment

Компания Netflix снимет сериал «Дневник убийства» (살인자ㅇ난감) по мотивам одноимённого комикса, вышедшего в 2010 году. На главные роли приглашены актёры Чхве У Сик (최우식) и Сон Сок Ку (최우식). В центре внимания актёр Чхве У Сик в роли студента Ли Тхана. По сюжету молодой человек случайным образом совершает своё первое убийство, после которого узнаёт о своей способности различать хороших и плохих людей. Актёр Сон Сок Ку сыграет роль преследующего главного героя полицейского Чан Нан Гама. Участие в создании сериала примут компании ShowBox и Let's Films, известные по таким работам как «Итхэвон класс» (이태원 클라쓰), «Мох» (이끼) и «Ын Гё» (은교).