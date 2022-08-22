Вышел веб-комикс по мотивам фильм «Идти до конца»

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Компания RIDI представила 20 августа веб-комикс «Идти до конца» (끝까지 간다), созданный по сюжету одноимённого фильма режиссёра Ким Сон Хуна (김성훈). Представленный контент повторяет историю фильма за исключением пола главного героя. В комиксе в качестве агента полиции Ко выступает девушка, а не мужчина, как в фильме. Контент состоит из 14-ти серий и доступен для просмотра на сайте ridibooks. Кинокартина «Идти до конца» вышла в прокат 29 мая 2014 года. Главную роль в фильме сыграл актёр Ли Сон Гюн (이선균). Сюжет фильма повествует о полицейском Ко Гон Су. Мужчина, возвращаясь домой после похорон матери, попадает в транспортную аварию с участием пешехода, который по его вине погибает. Ко решает скрыть следы преступления и прячет тело в гробу матери. Между тем, его коллеги узнают всё больше о подробностях аварии с участием Ко. Вскоре объявляется свидетель аварии, изрядно усложнивший жизнь главного героя.