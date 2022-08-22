В Индии сняли ремейк сериала «Цветок зла»

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В Индии сняли ремейк южнокорейского сериала «Цветок зла» (악의 꽃) телеканала tvN. Новая версия сериала под названием Duranga была представлена 19 августа на платформе ZEE5. Контент состоит из девяти серий. Сериал «Цветок зла» был показан на телеканале tvN в июле 2020 года. Главные роли в нём исполнили актриса Мун Чхэ Вон (문채원) и актёр Ли Чжун Ги (이준기). Сюжет фильма повествует об офицере полиции Чха Чжи Вон, подозревающей своего супруга Пэк Хи Сона, с которым прожила в браке 14 лет, в совершении серии убийств.