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18 августа завершился показ сериала «Странный адвокат У Ён У» (이상한 변호사 우영우) телеканала ENA. В последней серии главная героиня У Ён У решает продолжить отношения со своим возлюбленным Ли Чжун Хо после длительного перерыва. Факт о том, что её матерью является глава юридической компании «Тхэсан», кандидат на пост министра юстиции, Тхэ Су Ми осталась в тайне. Последняя принимает нелёгкое решение отказаться от должности министра и представить правосудию своего несовершеннолетнего сына, оказавшегося замешанным в похищении персональных данных пользователей компании RAON. Начальник главной героини Чон Мён Сок, заболев раком желудка, принимает решение оставить работу и воссоединиться со своей экс-супругой. Телевизионный рейтинг последней, шестнадцатой, серии по данным компании Nielsen Korea составил 17,5%, став наилучшим результатом за всё время показа. В настоящее время сериал доступен для просмотра на платформе Netflix.