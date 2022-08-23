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Честный кандидат 2 (정직한 후보2)

#Новости шоу-бизнеса l 2022-08-22


Режиссер: Чан Ю Чжон

В ролях: Ра Ми Ран, Ким Му Ёль, Юн Гён Хо

Премьера: 28 сентября 2022 г.


Честная южнокореянка Чу Сан Сук принимает решение о том, чтобы вновь возвратиться в политические круги РК.

Честный кандидат 2 (정직한 후보2)
Честный кандидат 2 (정직한 후보2)
Честный кандидат 2 (정직한 후보2)
Честный кандидат 2 (정직한 후보2)
Честный кандидат 2 (정직한 후보2)
Честный кандидат 2 (정직한 후보2)
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