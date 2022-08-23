Красные туфли (11) 말 좀 가려서 해요

Диалог недели

희경 (Хи Гён): 뭐래요, 그 인간이?

Хи Гён: Ну, и что говорит та «личность»?

수연 (Су Ён): 말 좀 가려서 해요! 아무리 그래도 내 남자친군데.

Су Ён: Выбирайте выражения. Он всё-таки мой парень.

희경 (Хи Гён): 남자친구? 고작 그런 사람 사귈려고

지금까지 그 많은 혼처를 마다한 거예요?

Хи Гён: Парень? Ты отвергла столько подходящих мужчин, а все ради того, чтобы встречаться с таким человеком?





Фраза недели

말 좀 가려서 해요

[Маль чом ка-рё-со хэ-ё]

Выбирайте выражения.





Другие выражения

☞ 단어 좀 가려서 써요 / 표현 좀 가려서 해요?

«Выбирайте выражения»

☞ 인간

«Человек / человечество; (в переносном значении) личность / тип»



