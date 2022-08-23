Красные туфли (11) 말 좀 가려서 해요

Рассказ «Хороший друг» писателя Сон Си У
2022-08-23
#Говорим как герои сериалов l 2022-08-22
Диалог недели
희경 (Хи Гён): 뭐래요, 그 인간이?
Хи Гён: Ну, и что говорит та «личность»?
수연 (Су Ён): 말 좀 가려서 해요! 아무리 그래도 내 남자친군데.
Су Ён: Выбирайте выражения. Он всё-таки мой парень.
희경 (Хи Гён): 남자친구? 고작 그런 사람 사귈려고
지금까지 그 많은 혼처를 마다한 거예요?
Хи Гён: Парень? Ты отвергла столько подходящих мужчин, а все ради того, чтобы встречаться с таким человеком?
Фраза недели
말 좀 가려서 해요
[Маль чом ка-рё-со хэ-ё]
Выбирайте выражения.
Другие выражения
☞ 단어 좀 가려서 써요 / 표현 좀 가려서 해요?
«Выбирайте выражения»
☞ 인간
«Человек / человечество; (в переносном значении) личность / тип»
2022-08-23
2022-08-24 14:38:32
2022-08-24 11:54:12
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