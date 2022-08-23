Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Красные туфли (11) 말 좀 가려서 해요

#Говорим как герои сериалов l 2022-08-22

Говорим как герои сериалов

Диалог недели 

희경 (Хи Гён): 뭐래요, 그 인간이? 

Хи Гён: Ну, и что говорит та «личность»?

수연 (Су Ён): 말 좀 가려서 해요! 아무리 그래도 내 남자친군데. 

Су Ён: Выбирайте выражения. Он всё-таки мой парень.

희경 (Хи Гён): 남자친구? 고작 그런 사람 사귈려고 

지금까지 그 많은 혼처를 마다한 거예요? 

Хи Гён: Парень? Ты отвергла столько подходящих мужчин, а все ради того, чтобы встречаться с таким человеком?


Фраза недели 

말 좀 가려서 해요

[Маль чом ка-рё-со хэ-ё] 

Выбирайте выражения.


Другие выражения

☞ 단어 좀 가려서 써요 / 표현 좀 가려서 해요?

«Выбирайте выражения»

☞ 인간

«Человек / человечество; (в переносном значении) личность / тип»


Комментировать

Отправить
qjk5qd
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >