Альбом [And So It Goes] (2017) музыканта-виртуоза губной гармоники Чон Чжэ Дока

Рубрику «Всё кроме K-POP» последнего летнего месяца мы решили посвятить гениальному и неповторимому джазовому музыканту Чон Чжэ Доку(전제덕). Об этом музыкальном исполнителе мы говорили еще в 2014 году. Уже с тех пор прошло 8 лет и, к огромному счастью, в копилке Чон Чжэ Дока появилась еще одна пластинка! Она была выпущена в 2017 году, спустя три года после предыдущей работы музыканта [Танцующая птица]. Новый четвертый по счету альбом называется [And So It Goes], в переводе [Так это происходит] и наполнен он замечательными ремейками популярных музыкальных композиций. Все пьесы, которые прозвучали на наших волнах, как раз были из нового альбома.

Открыла нашу рубрику композиция «Breezin'». Это ремейк работы Джорджа Бенсона(George Benson), одного из самых выдающихся американских гитаристов в истории джаза. В исполнении этой работы участвовал SAZA Чхве У Чжун(SAZA최우준), один из лучших джазовых гитаристов Кореи. Следующая музыкальная работа, которую мы прослушали, называется «Поцелуй розы»(Kiss From A Rose). Это ремейк песни знаменитого британского певца Сила(Seal). Песня была издана в качестве саундтрека к фильму «Бэтмэн навсегда». Мы также предложили прослушать цыганский романс «Очи чёрные»(Dark Eyes), в исполнении которого участвовал популярный музыкант KoN(콘), первый корейский скрипач, специализирующийся на цыганской музыке.

В 2016 году Чон Чжэ Док стал первым корейским музыкантом, который официально представляет немецкую компанию Хонер(Hohner) в стране. Хонер является одним из самых известных брендов в мире музыки. Эта марка настолько авторитетна, что название Хонер стало синонимом слов «губная гармоника» и «аккордеон». Помимо Чон Чжэ Дока под патронатом Хонера находятся такие всемирно известные исполнители, как Боб Дилан, Джон Леннон, Стиви Уандер, Билли Джоэл и покойный Тутс Тилеманс.

С 2018 года новых альбомов от музыканта пока что нет. Но через блоги пользователей сети можно узнать, что Чон Чжэ Док дает сольные концерты, участвует в джазовых концертах и фестивалях, играет сессионным музыкантом.

В нашем эфире прозвучали пьесы «Why Worry» или же «Зачем волноваться» (ремейк песни знаменитого британского рок-бэнда Дайер Стрейтс(Dire Straits)), «Quizás, Quizás, Quizás»(знаменитая композиция кубинского композитора Освальдо Фарреса) и музыкальная работа «And So It Goes» или же «Так это происходит», ремейк песни знаменитого Билли Джоэла.