Рассказ «Хороший друг» писателя Сон Си У

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Ветеринарная клиника «Хороший друг» - это маленькая районная больница на одной из улиц сеульского округа Ёнсан-гу, а я – владелец больницы и её единственный ветеринар. Небольшая растяжка, заказанная ко дню открытия клиники, висит на оконном стекле и изнашивается вот уже седьмой год. Старые коттеджи, мелкие магазинчики и небольшие заводики в подвальных помещениях невысоких жилых домов продолжают стареть, а совсем не менявшийся когда-то район сильно изменился после объявления планов о новых застройках в районе.

Через каждые три торговые точки находились агентства недвижимости, жёлтые вывески которых светились до позднего вечера. Снаружи всё в округе менялось, клиентов больше не становилось, но ветеринарная клиника жила своей прежней жизнью.









- Вы случайно не знаете, где девушка из 302-й квартиры? Она оставила мне собаку и не забирает её…

- Ах, да она… Как бы вам сказать… Эта девушка… умерла.





“302호 아가씨 어디 갔습니까? 혹시 아세요?

개를 맡겨놓고 찾으러 오시질 않아서...”





“아니, 그게....어떻게 말해야 하나...거기 아가씨, 죽었어요.”









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

В жизни Ён Гён единственным хорошим другом является пёс Набаги. Девушка не строила глубокие отношения с людьми, но зато спасла собаку и заботилась о ней со всей любовью. Значит, и Ён Гён изначально не хотела лёгких отношений, но под влиянием общества, где человеческие связи не важны, девушка изменилась. Читатель предполагает, что преступником является парень по имени Хан У Чжон, но ответственность лежит и на обществе, в котором люди не стремятся стать друг другу хорошими друзьями, а лишь преследуют выгоду. Возможно, именно это послание хотел передать читателю автор.









Я зашёл в кабинет и включил рентгеновский аппарат В желудке Набаги показалось что-то необычное. Какая-то металлическая деталь, которая перемещалась в желудке и причиняла боль. Иногда собаки глотают вещи, о которых хозяева даже и представить не могут. Как правило, они выходят с испражнениями, но эта деталь слишком большая. Я быстро пришёл к заключению о необходимости лапаротомии.

А что, если собака сможет что-то прояснить? Я отложил скальпель и установил камеру перед операционным столом. Затем разрезал живот Набаги, вытащил эту деталь и положил в чашу.

Две оловянные пластинки, соединённые серебристыми горошинками. Армейский жетон. На обеих одинаково выгравированы номер, имя и группа крови солдата. Имя – Хан У Чжон.





나는 진료실로 들어가 엑스레이 전원을 켰다.

나박이의 위속에 심상치 않은 뭔가가 있는 것이 보였다.

금속 조각 같아 보이는 것이 위속을 돌아다니며 상처를 내고 있는 것 같았다.





개들은 가끔 주인이 생각도 못한 것들을 삼키곤 한다.

대부분 변으로 배출되지만, 이것은 그러기에는 너무 크다.

개복수술이 필요하다는 진단을 어렵지 않게 내렸다.





어쩌면 나박이가 뭔가 해명해 줄 수도 있지 않을까.





메스를 내려놓고 수술대 앞에 카메라를 장착했다.

나박이의 위장을 째고 벌려 그것을 꺼내어 그릇에 떨어뜨렸다.





은단알을 연결한 듯한 줄에 달린 양철 조각 두 개.

군인 인식표였다.

군번과 이름, 혈액형이 똑같이 두 개 새겨진,

이름은 한우정.





Писатель Сон Си У родился в городе Тэчжоне. Дебютировал в 2008 году с рассказом «Хороший друг».