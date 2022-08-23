Анимационные фильмы в Северной Корее

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Мультипликационная индустрия Северной Кореи развита достаточно хорошо и заслуживает внимания. Студия научно-популярных фильмов имени 26 апреля, которая снимает мультипликационные фильмы, основана в сентябре 1957 года. В 60-е годы были сняты такие известные мультфильмы как «Золотой и серебряный топоры», «Волшебный персик» и многие другие. Расцвет мультипликационной индустрии пришёлся на 80-е годы, когда ежегодно выпускалось более двадцати фильмов. Наиболее представительным из них является мультфильм под названием «Юный генерал». Технологии производства мультипликационных фильмов в Северной Корее достигли довольно высокого уровня. Диснеевский мультфильм «Король Лев» известен во всём мире, но не все знают, что в его создании принимали участие северокорейские мультипликаторы. При их участии был создан ещё один известный диснеевский мульфильм «Покахонтас». В начале 21-го века мультипликационная индустрия стала своего рода мостом между двумя Кореями. Юг предложил Северу принять участие в совместном создании мультипликационного фильма. В 2002-м году несколько серий мультфильма о пингвине «Пороро» были созданы при участии северокорейской компании «Самчхолли». В сегодняшнем выпуске мы поговорим о мультипликационной индустрии Севера, а поможет нам в этом профессор Чон Ён Сон из Исследовательского центра по вопросам мирного воссоединения при Университете Конгук.