Смычковая цитра ачжэн отличается глубоким протяжным звуком, напоминающим звучание европейской виолончели. Для исполнения на этом инструменте быстрых и разноплановых по тембру мелодий в современности были придуманы модернизированные варианты ачжэна – санчжо ачжэн и чхоль ачжэн. В нашем выпуске вы сможете услышать традиционные мелодии в исполнении разных вариантов этого инструмента.





Выпуск 580. Цитра ачжэн

* Часть «Чунмори» из мелодии «Санчжо» для цитры ачжэн в версии Пак Чон Сона – Ким Ён Гиль (цитра ачжэн)

* Части «Тонсальпхури», «Хвимори» из мелодии «Санчжо» для цитры чхоль ачжэн в версии Син Хён Сика – Син Хён Сик (цитра ачжэн)

* Песня «Пятнадцать минут как три года» – Пак Чин Хи (вокал), Чин Мин Чжин (цитра ачжэн)