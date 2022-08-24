Курс корейской воны продолжает снижаться

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Курс корейской воны по отношению к доллару достиг рекордного минимума с апреля 2009 года. 23 августа он составил 1.346 вон за доллар. Падение воны характеризуется стремительными темпами и долгой продолжительностью. Порог в 1300 вон за доллар был преодолён 23 июня, и меньше чем через месяц курс воны резко опустился до 1310 вон, а затем и до 1320 вон за доллар. 22 августа национальная валюта достигла отметки в 1340 вон за доллар. При сохранении подобной тенденции уже в этом году курс национальной валюты может составить 1400 вон за доллар.

Резкое снижение стоимости воны может дестабилизировать финансовый рынок и оказать отрицательное влияние на внешнюю торговлю. Ожидалось, что недавнее падение цен на энергоносители поможет снизить бремя потребителей, но рост доллара теперь не позволит этому сбыться. При падении национальной валюты, с одной стороны, повышается конкурентоспособность отечественных товаров, но, с другой - растут цены на импортные товары, в том числе, на сырьё. В связи с этим президент страны Юн Сок Ёль пообещал взять под контроль всевозможные риски, способные оказать влияние на внутренний рынок вследствие укрепления доллара.

Финансовые органы пообещали провести проверку на наличие спекулятивных факторов при росте курса доллара, а правительство намерено проводить тщательный мониторинг экономической ситуации в стране. Эксперты, однако, считают, что повлиять на падение воны в ближайшее время не удастся. Подобная ситуация наблюдается во многих других странах мира. На фоне опасений о повторном кризисе в Европе и более агрессивных действий финансовых органов США укрепление доллара может продолжаться.