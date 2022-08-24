Банк Кореи повысил учётную ставку

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25 августа комитет по денежно-кредитной политике Банка Кореи принял решение повысить учётную ставку на 0,25%, и она составила 2,5%. Решение обусловлено высокими темпами инфляции и большим разрывом с учётной ставкой в США. Так, в июле рост цен на сельскохозяйственные и животноводческие продукты, а также на услуги общепита составили 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый высокий показатель после ноября 1998 года. Разрыв с учётной ставкой США возник после того, как в прошлом месяце Федеральная резервная система повысила учётную ставку сразу на 0,75%. Повышение ставки Банком Кореи позволит снизить этот разрыв и максимально предотвратить отток иностранного капитала, ослабление воны, повышение цен на импортные продукты.

В комитете также пояснили, что из-за возможного замедления темпов роста экономики и неопределённости на внешних рынках учётная ставка может повышаться и в дальнейшем. Частота и диапазон повышения будут определяться путём тщательного изучения инфляции, тенденций экономического роста, финансовых потоков, изменений денежно-кредитной политики в основных странах и геополитических рисков. В решении комитета по денежно-кредитной политике также говорится о понижении прогнозов экономического роста на этот год с 2,7 до 2,6%.

Предыдущее повышение ставки на полпроцента произошло в июле. С апреля этого года она повышалась три раза, в общей сложности на 1%. Повышение ставки четыре раза подряд происходит впервые. В марте 2020 года в связи с пандемией COVID-19 учётная ставка была снижена сразу на полпроцента – с 1,25% до 0,75%, однако с августа 2021 года правительство начало проводить политику по её нормализации.