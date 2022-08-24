Дипотношениям РК и Китая исполнилось 30 лет

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24 августа исполнилось 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Китаем. С тех пор двухсторонние отношения начали развиваться быстрыми темпами. За 30 лет объём торговли вырос в 47 раз, Китай стал самым крупным экономическим партнёром Республики Корея, а она, в свою очередь, третьим по величине торговым партнёром Китая. Более того, странам удалось достичь совместного процветания благодаря тому, что Республика Корея экспортирует промежуточные материалы, из которых Китай производит готовую продукцию. В 1998 году две страны договорились о партнёрском сотрудничестве, ориентированном на развитие отношений в 21-м веке. В дальнейшем эта форма сотрудничества переросла в стратегическое партнёрство.

Тем не менее, сейчас отношения между двумя странами переживают непростые времена. Из-за изменения политической ситуации в мире урегулировать разногласия между странами пока сложно. Наиболее остро стоит вопрос размещения в Республике Корея американских комплексов противоракетной обороны THAAD. В знак протеста Пекин вводил негласный запрет на распространение южнокорейской культуры в Китае и препятствовал туристическим поездкам своих граждан в Республику Корея.

Культурные обмены между странами так и не восстановились до прежнего уровня, что стало сильным ударом по экспорту южнокорейской поп-культуры. Теперь, в реалиях «новой холодной войны», ситуация может усугубиться из-за противостояния США и Китая. Кроме того, возможное создание полупроводникового альянса Chip 4 под руководством США может вызвать ещё бо́льшее недовольство со стороны Китая.