История про убийство невестки по имени Пак Со Са (박소사 살인사건)

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Не успели оглянуться, а уже все лето прошло! И сегодня в честь последней субботы августа, я бы хотела рассказать вам одну интересную историю. Событие имело место быть в 1784 году в уезде Пхёнсан-гун провинции Хванхэдо. Сегодня эта территория входит в состав Северной Кореи. В уезде жила богатая и влиятельная семья дворянина-янбана по фамилии Чо. И история начинается с того, что у покойного дворянина-янбана Чо был сын и за него выходит замуж 18-летняя Пак Со Са. Однако буквально через три месяца после свадьбы в одно прекрасное утро все узнают, что невестка Пак мертва. Всё было очень странно: никто не знал точной причины ее смерти, а из семьи Чо даже не подали заявление о смерти невестки; более того, оказывается, они успели уже похоронить её!

Дело было донесено до главы города, посадника-мэра по имени Чон Гён Чжин(정경증). Глава города прибыл в дом дворянина Чо и начал вести расследование. Посадник Чон Гён Чжин начал с допроса родственников. Все показания допрошенных расходились, и лишь свекровь Чхве А Чжи(최아지) и ее сын Чо Кван Сон(조광선), то есть жених мертвой Пак утверждали, что это было самоубийством. Прислуги же лишь ответили, что свекровь постоянно ругала невестку и что свекровь была женщиной легкого поведения. Показания свидетелей толком ничего не дали, поэтому посадник принял решение всё-таки выкопать труп и провести судебно-медицинскую экспертизу. Из могилы труп извлекли на глазах у многих – на месте были отец и брат умершей Пак Со Са, ее муж и свекровь, племянник свекрови и прислуги. Экспертиза должна была проводиться в соответствии с корейской книгой «Синьчжу Мувонрок»(신주무원록) – это дополненная и усовершенствованная версия китайского сборника «Си Юань Лу». «Синьчжу Мувонрок», которая переводится как «Комментарии к книге Ликвидация всякой несправедливости», призвана помочь решить проблемы с загадочными смертями и убийствами, так чтоб никто не остался огорченным и жаждал справедливости. В этом сборнике подробно изложены основы современной судебно-медицинской экспертизы. Так вот, следуя инструкциям из книги, посадник начал осмотр. Было обнаружено несколько ножевых ранений в области щитовидного хряща. Было очевидно, что причиной смерти стало ранение в горло. Также была найдена странгуляционная борозда – след от сдавления шеи петлей – которая была слишком неглубокой, чтобы лишить кого-то жизни.

Собрав всю необходимую информацию, посадник сделал следующее заключение. «Правая рука мертвой мягкая, глаза закрыты, на ладони нет ножевых ранений, что означает со стороны жертвы не было никаких сопротивлений. Поэтому этот инцидент нужно рассматривать самоубийством. Не выдержав издевательства со стороны свекрови, невестка Пак Со Са повесилась. Однако ей не удалось умереть этим способом, поэтому она взяла нож и несколько раз ранила себя в горло», написал в докладе посадник. Этот документ был отнесен наместнику-губернатору. Он посчитал такой вывод странным, но не стал вдаваться в подробности. Так, дело было закрыто. Такое решение устроило всех кроме отца и брата покойной невестки Пак. Они несколько раз подавали апелляцию, писали жалобы, умоляли посадника найти виновника, но всё было напрасно.

Прошел почти год, и брат мертвой Пак Со Са решил лично отправиться в столицу, чтобы обжаловать заключение экспертизы. Он ждал момента, когда король должен был объезжать город. И когда это случилось, он встал перед паланкином короля, и ударяя в гонг чин(징), громким голосом стал умолять заново рассмотреть дело убийство своей сестры. Король Чончжо(정조) сразу приказал заново расследовать дело убийства бедной Пак Со Са. Также король направил в эту деревню амхэноса(암행어사), своего тайного инспектора. Инспектор сразу отметил, что согласно книге Синьчжу Мувонрок, при самоубийстве у человека должна быть одна смертельная рана в горле. После ранения себя ножом человек не может ранить себя повторно. Поэтому разумно рассматривать это дело насильственной смертью. Инспектор Ли Гон Су(이곤수) начал заново допрашивать всех, и тайна всё-таки всплыла на поверхность. Он заметил, что показания Чо Кван Чжина(조광진), племянника свекрови были непоследовательными и противоречивыми. В конце концов, тот признался, что он и свекровь Чхве А Чжи вместе убили невестку Пак. Как выяснилось, свекровь и ее племянник состояли в кровосмесительных отношениях. Более того, между ними родился ребенок, которого они убили и закопали в лесу. Об этом узнала юная невестка, и свекровь решила убить ее. В те времена в стране крепко укоренилось конфуцианство, и инцест считался серьезным грехом и относился к уголовному преступлению. Такое действие каралось смертью. Таким образом, суд принял новое решение: «свекровь Чхве А Чжи и ее племянник Чо Кван Чжин совершили целых три убийства. Во-первых, они вступили в кровосмесительные отношения. Это равнозначно тому, что они приговорили друг друга к смерти, поэтому это можно считать первым убийством. Во-вторых, они убили невинную жизнь, которая родилась между ними. И в-последних, они жестоко убили ножом Пак Со Са, невестку семьи». Таким образом, по решению суда свекровь Чхве А Чжи была обезглавлена, а племянник Чо Кван Чжин был повешен.





Вникнуть в волнующую обстановку нам помогли следующие композиции:





Утренняя звёздная лилия(하눌나리) OST к сериалу «Королева Сондок»(선덕여왕)

Стеклянный бокал(유리잔) OST к сериалу «Королева Сондок»(선덕여왕)

Захват военного корабля(군선 탈취) из фильма «Пираты: горные разбойники, ушедшие в море»(해적: 바다로 간 산적)

Подол(치맛자락) OST к фильму «Мёнлян»(명량)

При волнах лунного света(달빛의 물결 속에) из сериала «Чон У Чхи»(드라마 전우치)

Горные разбойники, ушедшие в море(바다로 간 산적) из фильма «Пираты: горные разбойники, ушедшие в море»(해적: 바다로 간 산적)

17-я битва пиратов(17차 해적 대전) из фильма «Пираты: горные разбойники, ушедшие в море»(해적: 바다로 간 산적)