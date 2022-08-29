ⓒ aimc instagram

Дата рождения: 14 января 1996 г.

Рост: 160 см

Дебют: Короткометражный фильм «Давно не виделись» (내가 그리웠니), 2019 г.

Актриса Чу Хён Ён является выпускницей Сеульской школы исполнительских искусств. Артистка с детства мечтала стать актрисой, поэтому хотела поступить в Сеульский национальный университет искусств. В итоге девушка поступила на театральное отделение университета Кукмин. В 2019 году она приняла участие в съёмках короткометражного фильма «Давно не виделись» режиссёра Ли Гён Вона (이경원). Особую популярность получила благодаря съёмкам во втором сезоне передачи SNL Korea, в частности комедийному персонажу журналистки Чу Хён Ён. Творчество актрисы в SNL Korea было отмечено премией искусств «Пэксан» и «Голубой дракон». По настоящее время Чу Хён Ён снялась в нескольких сериалах, наиболее успешным из которых оказался сериал «Странный адвокат У Ён У» (이상한 변호사 우영우) телеканала ENA. В ноябре 2022 года состоится премьера последней работы с участием актрисы, сериала «Выживание менеджера артиста» (연예인 매니저로 살아남기).