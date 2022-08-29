Красные туфли (12) 한두 번도 아니고

Режиссёр Ён Сан Хо приступил к съёмкам нового сериала Netflix
2022-08-29
#Говорим как герои сериалов l 2022-08-29
Диалог недели
희경 (Хи Гён) : 우리 딸은 지금 배신당해서 마음이 아픈 거야. 내가 알아! 내가 겪어봤으니까.
Хи Гён: Наша дочь сейчас страдает, потому что её предали. Я всё знаю! Я тоже через такое проходила.
혁상 (Хёк Сан) : 제발 진정 좀 해. 김박사 말대로 혜빈인 정신과 치료 받아야 돼.
이게 지금 한두 번도 아니고.
Хёк Сан: Прошу тебя, успокойся уже. Доктор Пак прав, нужно отправить Хе Бин к психотерапевту. Ведь это уже не впервые.
희경 (Хи Гён) : 당신은 가만히 있어요. 혜빈인 엄마인 내가 제일 잘 알아.
내가 고칠 거야. 당신 손도 까딱하지 마요.
Хи Гён: А ты не лезь. Я мать Хе Бин и знаю её лучше всех. Я все исправлю. Только попробуй вмешаться.
Фраза недели
한두 번도 아니고
[Хан-ту бон-до а-ни-го]
Это уже не впервые.
Другие выражения
☞ «한두»
Пара
☞ «한»
Где-то / Приблизительно
Примеры
☞ 한두 시간 잤다
«Поспал пару часиков»
☞ 한두 잔 마셨다
«Выпил пару стаканов»
☞ 한 이틀 전
«Приблизительно два дня назад»
☞ «한 두 번»
«Где-то два раза»
☞ 한 열명 정도
«Где-то 10 человек»
2022-08-29
2022-08-30
2022-08-29
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