Красные туфли (12) 한두 번도 아니고

Диалог недели

희경 (Хи Гён) : 우리 딸은 지금 배신당해서 마음이 아픈 거야. 내가 알아! 내가 겪어봤으니까.

Хи Гён: Наша дочь сейчас страдает, потому что её предали. Я всё знаю! Я тоже через такое проходила.

혁상 (Хёк Сан) : 제발 진정 좀 해. 김박사 말대로 혜빈인 정신과 치료 받아야 돼.

이게 지금 한두 번도 아니고.

Хёк Сан: Прошу тебя, успокойся уже. Доктор Пак прав, нужно отправить Хе Бин к психотерапевту. Ведь это уже не впервые.

희경 (Хи Гён) : 당신은 가만히 있어요. 혜빈인 엄마인 내가 제일 잘 알아.

내가 고칠 거야. 당신 손도 까딱하지 마요.

Хи Гён: А ты не лезь. Я мать Хе Бин и знаю её лучше всех. Я все исправлю. Только попробуй вмешаться.

Фраза недели

한두 번도 아니고

[Хан-ту бон-до а-ни-го]

Это уже не впервые.





Другие выражения

☞ «한두»

Пара

☞ «한»

Где-то / Приблизительно





Примеры

☞ 한두 시간 잤다

«Поспал пару часиков»

☞ 한두 잔 마셨다

«Выпил пару стаканов»

☞ 한 이틀 전

«Приблизительно два дня назад»

☞ «한 두 번»

«Где-то два раза»

☞ 한 열명 정도

«Где-то 10 человек»



