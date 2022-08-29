Любовь по закону (법대로 사랑하라)





Режиссер: Ли Ын Чжин

В ролях: Ли Сын Ги, Ли Сэ Ён

Премьера: 5 сентября 2022 г.





Ким Чжон Хо - в прошлом прокурор, ныне владелец здания – безответно влюблён в свою подругу Ким Ю Ри, с которой знаком ещё со школьной скамьи. Девушка расстаётся со своим возлюбленным и принимает решение больше не обременять себя какими-либо отношениями. Между тем, у судьбы другие планы. По стечению обстоятельство Ким Ю Ри арендует офис в здании своего знакомого Ким Чжон Хо…