Любовь по закону (법대로 사랑하라)

Режиссёр Ён Сан Хо приступил к съёмкам нового сериала Netflix
2022-08-29
#Новости шоу-бизнеса l 2022-08-29
Режиссер: Ли Ын Чжин
В ролях: Ли Сын Ги, Ли Сэ Ён
Премьера: 5 сентября 2022 г.
Ким Чжон Хо - в прошлом прокурор, ныне владелец здания – безответно влюблён в свою подругу Ким Ю Ри, с которой знаком ещё со школьной скамьи. Девушка расстаётся со своим возлюбленным и принимает решение больше не обременять себя какими-либо отношениями. Между тем, у судьбы другие планы. По стечению обстоятельство Ким Ю Ри арендует офис в здании своего знакомого Ким Чжон Хо…
2022-08-29
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