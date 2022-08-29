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Любовь по закону (법대로 사랑하라)

#Новости шоу-бизнеса l 2022-08-29


Режиссер: Ли Ын Чжин

В ролях: Ли Сын Ги, Ли Сэ Ён

Премьера: 5 сентября 2022 г.


Ким Чжон Хо - в прошлом прокурор, ныне владелец здания – безответно влюблён в свою подругу Ким Ю Ри, с которой знаком ещё со школьной скамьи. Девушка расстаётся со своим возлюбленным и принимает решение больше не обременять себя какими-либо отношениями. Между тем, у судьбы другие планы. По стечению обстоятельство Ким Ю Ри арендует офис в здании своего знакомого Ким Чжон Хо…

Любовь по закону (법대로 사랑하라)
Любовь по закону (법대로 사랑하라)
Любовь по закону (법대로 사랑하라)
Любовь по закону (법대로 사랑하라)
Любовь по закону (법대로 사랑하라)
Любовь по закону (법대로 사랑하라)
Любовь по закону (법대로 사랑하라)
Любовь по закону (법대로 사랑하라)
Любовь по закону (법대로 사랑하라)
Любовь по закону (법대로 사랑하라)
Любовь по закону (법대로 사랑하라)
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