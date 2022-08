Группа TWICE выпустила новую музыкальную пластинку

ⓒ JYP Entertainment

Гёрл-группа TWICE (트와이스) выпустила 26 августа мини-альбом BETWEEN 1&2 (비트윈 원앤투). Это её первая работа после подписания нового контракта с действующим продюсерским агентством JYP Entertainment. В музыкальную пластинку вошли семь песен, включая титульный трек Talk that Talk, ещё один летний хит от TWICE. Песня отличается довольно весёлым ритмом и как нельзя кстати подходит для прослушивания в конец летнего сезона. Участницы группы TWICE, дебютировав в 2015 году, подписали с JYP Entertainment контракт на семь лет, срок действия которого истекал 20 октября текущего года. Все девять участниц приняли решение остаться в родном агентстве и продолжить музыкальное творчество в полном составе.