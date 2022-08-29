Не пропустите новую телевизионную передачу от KBS World





KBS World запускает новый телевизионный проект. 2 сентября в эфир выходит передача о домашних питомцах под названием «Хозяин в нашем доме» (우리집 상전). В съёмках примут участие ряд известных в стране артистов: певцы Ли Сын Хун (이승훈) из WINNER (위너), Юн Чжи Сон (윤지성) из Wanna One (워너원) и певицы Е Рин (예린) из GFRIEND (여자친구), Ру Да (루다) из WJSN (우주소녀) вместе со своими домашними животными. Новая передача будет доступна для просмотра в 142 странах, а также на платформе seezn и официальном канале KBS World в YouTube. Всего будет представлено 20 выпусков.