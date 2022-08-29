Режиссёр Ён Сан Хо приступил к съёмкам нового сериала Netflix

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Компания Netflix приступила к созданию нового сериала «Паразиты: Грей» (기생수: 더 그레이) по мотивам одноимённого японского комикса от Хитоси Ивааки. На места режиссёра приглашён Ён Сан Хо (연상호), известный по таким работам как «Поезд в Пусан» (부산행), «Способ» (방법), «Ад» (지옥). Стал известен актёрский состав, который примет участие в съёмках сериала. На роли приглашены актриса Чон Со Ни (전소니), актёры Ку Гё Хван (구교환) и Ли Чжон Хён (이정현). В центре сюжета нового сериала – таинственные паразиты, которые падают с неба на землю и завладевают разумом людей, вселившись в них. Актриса Чон Со Ни сыграет роль южнокореянки Чон Су Ин, в организм которой вселился паразит. К счастью, ему не удаётся захватить разум девушки, и они вынуждены сосуществовать в одном теле. Актёр Ку Гён Хван получил роль парня Соль Ган У, отправившегося на поиски пропавшей сестры, актёр Ли Чжон Хён – роль главы отдела по борьбе с паразитами «Грей» Чхве Чжун Гёна.