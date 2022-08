Актриса Чу Хён Ён показала блестящую игру в сериале «Странный адвокат У Ён У»

ⓒ AIMC

Сериал «Странный адвокат У Ён У» (이상한 변호사 우영우), показ которого завершился 18 августа, открыл телезрителям новые таланты, в числе которых актриса Чу Хён Ён (주현영), исполнившая роль подруги главной героини Тон Кы Ра Ми. Актриса является выпускницей театрального отделения университета Кукмин. Дебютировав в 2019 году, она приняла участие в съёмках нескольких работ, самой успешной из которых оказался сериал «Странный адвокат У Ён У». Чу Хён Ён пришлось изрядно постараться, чтобы освободиться от закрепившегося за ней образа комедийного персонажа из второго сезона передачи SNL Korea. В результате съёмок в сериале актриса в очередной раз смогла заслужить внимание телезрителей во многом благодаря выделяющемуся на фоне других персонажей поведению и интересными выражениями. В их числе приветствие двух персонажей, адвоката У Ён У и её подруги Тон Кы Ра Ми, звучащее как «У to the Ён to the У! Тон to the Кы to the Рами!» (우 투더 영투더 우 동투더 그투더 라미). Оно в особенности понравилось зрителям, в дальнейшем получив большое распространение в социальных сетях. Участие актрисы в сериале «Странный адвокат У Ён У» закончилось. В ближайшее время состоится премьера сериала «Выживание менеджера артиста» (연예인 매니저로 살아남기) в главной роли с Чу Хён Ён.