Рассказ «Людские взгляды» писателя Син Чжэ Хёна

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Как я и думал, в туалете всё было в следах крови. Преступник убил жертву здесь. Тогда откуда пятна крови в гостиной? Возможно, первый удар был нанесён в туалете, затем они сцепились в гостиной и потом снова переместились в туалет? Но между гостиной и туалетом нет ни одной капли крови. Ещё более странно то, что на простыне тоже есть отпечатки крови.









Теперь девушка говорила совсем другим тоном. Она прошла на кухню, вытащила что-то из ящика и только потом снова заговорила.

- Продолжайте говорить. Я расскажу вам всё, что знаю.

- Я задам только один вопрос. Зачем вы сделали это?

- О чём вы?

- Вы сказали, что вернулись с работы в 8:30 вечера, и брата уже не было?

Я вытащил из кармана телефон На Вон Хака и положил его на стол.

- Но почему же ваш брат в 9:38 вечера пытался отправить с этого телефона сообщение? Зачем вы его убили? Собственного брата!





이제까지와는 전혀 다른 음색이었다.

그녀는 부엌 쪽으로 걸어가서

서랍장을 열어 무언가를 꺼낸 후에야 다시 입을 열었다.





“아까 하시던 말씀 계속해 보세요.

제가 알고 있는 건 다 말씀해 드릴테니까.”





“그럼 하나만 물을게요. 왜 그랬어요?”





“무슨 말씀이신지 모르겠네요.”





“저녁 8시 반에 퇴근하고 들어왔더니 이미 동생은 없었다고 하셨죠?”





주머니에서 나원학의 휴대폰을 꺼내 탁자위에 올려놓고 말을 이었다.





“그런데 왜 저녁 9시 38분에 문자를 보내려다 만 흔적이 여기 남아있는 거죠? 왜 죽인거예요? 동생까지”









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Преступником оказалась сестра На Вон Хака. Она сделала всё так, чтобы главным подозреваемым ложно стал её брат. Даже после ареста женщина не ощущала свою вину, а считала себя жертвой общества и искренне верила в это. Но герой знал, что эти слова – лишь оправдание. Будучи криминалистом, он хорошо понимает, что зашедший далеко преступник меняется, теряя чувство нравственности.









Я вышел из участка и поехал в Сеул по далеко тянущейся вперёд дороге. По пути мне постоянно попадались люди и ещё раз люди. Вот и сегодня они встречаются друг с другом, расходятся, общаются и расстаются. Если кого-то из них убивают, мы первым делом опрашиваем и расследуем их окружение. У каждого человека есть внутри своя собственная причина для убийства.

Эту причину можно понять, а иногда, наоборот, понять невозможно. И я должен смотреть на этот мир их треснувшим взглядом. Таким же таинственным, как и то разбитое зеркало. И теперь я замечаю только такие вещи.





경찰서를 빠져나와 길게 늘어선 도로를 타고 서울로 향했다.

가는 길 내내 보이는 것은 사람, 그리고 사람들이었다.

그들은 오늘도 만나고 헤어지고 소통하고 단절한다.





그들 중에 누군가 살해당하는 일이 생긴다면

우리는 먼저 그 사람의 주변인들을 탐문하고 수사한다.

모든 사람들에게 저마다 내재된 살인을 할 만한 이유가 있기 때문이다.





그것은 이해할 수 있는, 혹은 이해할 수 없는 일이기도 하다.

그래서 나는 그들처럼 균열된 눈으로 세상을 봐야 한다.

깨진 거울과도 같은 기괴한 시선으로.

나는 이제 그런 것들밖에 보이지 않는다.









Писатель Син Чжэ Хён родился в городе Чхунчжу провинции Чхунчхон-Пукто в 1982 году. Дебютировал в 2007 году с рассказом «Наш танец джига».