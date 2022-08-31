Косметика в Северной Корее

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Косметическая промышленность на Севере начала развиваться сразу после провозглашения государства. В 1949 году по личному указанию тогдашнего лидера Северной Кореи Ким Ир Сена началось строительство первой в стране косметической фабрики в городе Синыйчжу. Ещё одна фабрика была построена в 1957 году в Пхеньяне. Ким Ир Сен лично руководил строительством фабрики в Пхеньяне и контролировал ассортимент выпускаемой продукции. Нынешний северокорейский лидер Ким Чон Ын проявляет большой интерес к косметической промышленности. В 2015 году он побывал на фабрики в Пхеньяне, отметив низкое качество производимой там туши для ресниц. Он дал указание поднять качество до уровня ведущих стран мира. Наиболее известными косметическими брендами, которыми Северная Корея гордится, являются «Млечный путь» фабрики в Синыйчжу и «Весенний аромат» фабрики в Пхеньяне. Их часто рекламируют как экспортные товары. На Севере есть также другие косметические бренды, которые омолаживают кожу и предотвращают появление морщин, очищают и увлажняют сухую кожу. Производители подчёркивают функциональность продукции и содержание в ней натуральных ингредиентов. Северокорейская косметика сохраняет относительную конкурентоспособность. Известно, что она экспортируется в 26 стран. В сегодняшнем выпуске мы познакомимся с северокорейской косметикой, а поможет нам в этом профессор Чон Ён Сон из Исследовательского центра по вопросам мирного воссоединения при Университете Конгук.