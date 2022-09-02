Раньше застольные песни часто исполнялись корейцами во время праздников и простых встреч в знак пожелания здоровья, долголетия и всяческих благ. Застольные песни встречаются и в известных музыкальных сказах, включая «Сказание о верной Чхун Хян» и «Сказание о Хынбо», а также в стихотворениях известных поэтов, например, в творчестве Чон Чхоля. Подробнее о корейских застольных песнях вы узнаете в нашем выпуске.





Выпуск 581. Застольные песни

* Песня «Живите тысячу лет» – Ли Чжун А (вокал)

* Отрывок из «Сказания о верной Чхун Хян», в котором кисэн поёт застольную песню – О Чжон Сук (вокал), Ким Чхон Ман (барабан пук)

* Песня «Квончжуга» (Застольная) – Группа «Касэни»