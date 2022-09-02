В Пусане пройдёт Международная конференция по малым модульным реакторам
2022-09-02 14:55:13
#Мелодии Кореи l 2022-09-01
Раньше застольные песни часто исполнялись корейцами во время праздников и простых встреч в знак пожелания здоровья, долголетия и всяческих благ. Застольные песни встречаются и в известных музыкальных сказах, включая «Сказание о верной Чхун Хян» и «Сказание о Хынбо», а также в стихотворениях известных поэтов, например, в творчестве Чон Чхоля. Подробнее о корейских застольных песнях вы узнаете в нашем выпуске.
Выпуск 581. Застольные песни
* Песня «Живите тысячу лет» – Ли Чжун А (вокал)
* Отрывок из «Сказания о верной Чхун Хян», в котором кисэн поёт застольную песню – О Чжон Сук (вокал), Ким Чхон Ман (барабан пук)
* Песня «Квончжуга» (Застольная) – Группа «Касэни»
2022-09-02 14:55:13
2022-09-03
2022-09-02
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >