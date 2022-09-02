Рынок подержанных вещей как элемент новой культуры жизни. Ч.1





Купля-продажа подержанных вещей вошла в обиход в Корее в 2003 году, когда появилось интернет-кафе «Чунго-нара». А после выхода в 2015 году приложения «Тангын маркет», базирующегося на месте проживания пользователя, она прочно заняла своё место в новой культуре жизни и отношения к потреблению.





Расширение сделок с подержанными вещами

«Тангын маркет» («тангын», букв. «морковь», также сокращение словосочетания «рядом с вами») возник как сервис по прямым сделкам на основе места проживания пользователя. Но поначалу он оставался в тени «Чунго-нара» (букв. «Страна подержанного») — онлайн-кафе для прямых сделок с подержанными вещами на портале Naver. «Чунго-нара», в котором на тот момент насчитывалось более 10 млн. пользователей, было крупнейшим сообществом по купле-продаже секонд-хенда. Однако «Тангын маркет» очень быстро превратился в гиперплатформу. Более того, под именем «Karrot -морковь» приложение с 2019 года начало работать также в Англии, США, Канаде и Японии. Особенность приложения состоит в том, что оно показывает только предложения в радиусе от 4 до 6 км от вашего места жительства и управляется на основе уровня доверия к сделкам.





Так на экране телефона выглядит глобальная версия приложения «Тангын маркета» под названием Karrot. К началу 2022 г. приложение было доступно в четырёх странах: в США, Канаде, Великобритании и в Японии.

© Danggeun Market Inc

Если учесть, что в стране, по данным Национального статистического управления Кореи за 2020 год, имеются 20 млн. 920 тыс. домохозяйств, а у приложения «Тангын маркет» 23 млн. приверженцев, то можно предположить, что им пользуются практически все. Так как хотя бы один член каждой семьи зарегистрирован в «Тангын маркете», появилось даже новое выражение: «Вы морковь?» Этот вопрос задают, чтобы узнать, пользуется ли собеседник «Тангын маркетом». Количество ежемесячных активных пользователей также выросло — с 500 тыс. в 2018 году до 1 млн 800 тыс. в 2019 году, до 4 млн 900 тыс. в 2020 году, а к марту 2022 года достигло 17 млн. человек.

Как можно увидеть, ежедневно приложением пользуется огромное количество людей, а взрывному росту сделок с подержанными вещами, судя по всему, помогла и пандемия, поскольку вследствие ограничений на перемещения жизнь сузилась до размеров квартала. К тому же люди стали проводить больше времени дома, что побудило многих заняться разборкой и последующей утилизацией ненужных вещей. Кроме того, в силу экономических причин люди теперь стали более ответственно относиться к потреблению и перед покупкой тщательно взвешивают соотношение цены вещи и её функционала.





Ким Дон Хван, корреспондент «Сеге ильбо»





Полный текст статьи «Рынок подержанных вещей как элемент новой культуры жизни»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





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