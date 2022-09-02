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30 августа на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался экс-президент СССР Михаил Горбачёв. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль выразил соболезнования родственникам покойного. В его послании говорится, что Михаил Горбачёв был лидером, положившим конец эпохе противостояния и конфликтов холодной войны и принёсшим мир народам. Он заложил прочную основу для отношений дружбы и сотрудничества между Республикой Корея и Россией.

Михаил Горбачёв родился в 1931 году в Ставропольском крае. После окончания юридического факультета Московского государственного университета быстро продвинулся по партийной лестнице Коммунистической партии Советского Союза (КПСС). В 1985 году был избран Генеральным секретарём Центрального комитета КПСС и, таким образом, в 54 года стал самым молодым главой правящей партии. После прихода к власти Горбачёв начал проводить масштабные реформы, объявив о перестройке и гласности. Вследствие этих действий быстро изменилась ситуация во всём мире. После встречи с тогдашним президентом США Рональдом Рейганом был подписан Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, выведены советские войска из Афганистана. Политика Михаила Горбачёва привела к завершению гонки вооружений и окончанию холодной войны.

СССР направил на Олимпийские игры 1988 года в Сеуле крупную делегацию, решительно продемонстрировав стремление улучшить отношения с Республикой Корея. Установлению дипломатических отношений между двумя странами предшествовала встреча Горбачёва с председателем Демократической партии Кореи Ким Ён Самом, который в марте 1990 года посетил Москву. 4 июня 1990 года президент СССР встретился в Сан-Франциско с тогдашним южнокорейским президентом Ро Дэ У. 30 сентября того же года министры иностранных дел двух стран подписали в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке «Совместное корейско-советское заявление об установлении дипломатических отношений». В декабре 1990 года Ро Дэ У посетил Москву, а в апреле следующего года в Сеуле побывал Михаил Горбачёв. Он и после отставки несколько раз посещал Республику Корея - в 2001, 2008 и 2009 годах.