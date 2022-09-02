В РК сократились производство, потребление и инвестиции

ⓒYONHAP News

Промышленное производство, розничные продажи и инвестиции сократились в Республике Корея в июле из-за внешней неопределённости. Как сообщили 31 августа в Национальном статистическом управлении, промышленное производство сократилось на 0,1% по сравнению с июнем, хотя предыдущие два месяца наблюдался его рост. Производство сократилось в сферах полупроводников и машиностроения, но выросло в автомобильной промышленности. Розничные продажи снизились на 0,3%. Они падают пятый месяц подряд, что наблюдается впервые с момента сбора подобной статистики в 1995 году. Инвестиции в производственные мощности сократились на 3,2%, в строительство – на 2,5%.

В правительстве пояснили, что данная ситуация обусловлена экономической нестабильностью, замедления роста экономики и высокой учётной ставки. Вместе с тем, несмотря на снижение розничных продаж вырос объём производства в сфере услуг. Это связано с отменой мер социального дистанцирования. Другими словами, люди стали покупать меньше продуктов, но чаще питаться в ресторанах. Так, в сфере общепита и гостиничного бизнеса производство увеличилось на 4,4%, в оптово-розничной торговле – на 0,8%, в сфере искусства, спорта и досуга – на 7,3%, в сфере перевозок и складских услуг – на 0,8%.