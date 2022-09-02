Кабинет министров РК утвердил проект бюджета на 2023 год

ⓒYONHAP News

30 августа на заседании кабинета министров Республики Корея утверждён проект бюджета страны на 2023 финансовый год в размере 639 трлн вон (475 млрд долларов), что на 5,2% больше, чем бюджет этого года. За последние шесть лет это самое незначительное увеличение бюджета по сравнению с предыдущим годом. При его подготовке проведена максимальная за всю историю страны реструктуризация расходов, позволившая высвободить 24 трлн вон (около 18 млрд долларов). Решено прекратить оказание экстренной поддержки, которая была направлены на борьбу с экономическими последствиями пандемии COVID-19. Выдача сертификатов из бюджета центрального правительства будет прекращена и полностью передана на рассмотрение региональных администраций.

Заработная плата госслужащих оставлена на прежнем уровне, а чиновники на уровне заместителей министров и выше должны будут вернуть 10% оплаты их труда. На 18% сокращены расходы в секторах тяжёлой индустрии, малого и среднего бизнеса, энергетики, на 10,2% - в социальном секторе, на 6,5% - в сферах культуры, спорта и туризма. Госдолг запланирован на следующий год в размере 1.130 триллионов вон или примерно 843 млрд долларов. Это 49,8% ВВП.

Сокращение расходов бюджета связано со сложной экономической ситуацией в стране и во всём мире. Как заявил вице-премьер, министр планирования и финансов Чху Гён Хо, проект бюджета формировался с учётом поддержания финансовой стабильности страны. За счёт сэкономленных средств правительство надеется расширить поддержку уязвимых слоёв населения, увеличить инвестиции в будущее, укрепить безопасность народа и позицию Республики Корея в мире. В частности, правительство планирует увеличить расходы на социальное обеспечение на 5,6%. Планируется повысить базовые выплаты пенсионерам и инвалидам, а также обеспечить более масштабную финансовую поддержку молодёжи.