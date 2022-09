ATEEZ – бойз-группа, которую намного больше любят за рубежом

ⓒ KQ ENTERTAINMENT

В рубрике «Звёзды K-POP» мы знакомим вас с «горячими» новостями и последними событиями, связанными со звёздами глобальной музыкальной волны K-POP. Сегодня, дорогие радиослушатели, я хотела бы познакомить вас с бойз-группой по имени ATEEZ(에이티즈). ATEEZ официально дебютировали 24 октября 2018 года, однако еще до этого они были известны как трейни-стажеры под названием KQ Fellaz. Они были настолько талантливы, что многие нетизены принимали их за группу профессиональных танцоров. Более того, некоторые мемберы группы участвовали в шоу на выживание «MIXNINE»(믹스나인) – все это способствовало формированию фэндома еще до дебюта.

ATEEZ особенны тем, что они всегда выпускают альбом с двумя титульными треками! Дебютные песни называются «Король пиратов»(해적왕) и «Treasure», то есть «сокровище». Исходя из названий дебютных работ сразу можно понять, концепт ATEEZ: они являются пиратами, которые ищут сокровище; только остров сокровища они ищут не в море, а в пустыне. Нашу рубрику мы открыли дебютным треком «Treasure».

Название музыкального коллектива расшифровывается как «A TEEnage Z», то есть буквально означает «от А до Я подростков». Это показывает готовность парней заниматься музыкой с энергией и активностью, присущей подросткам. ATEEZ находятся под крылом агентства KQ Entertainment, что делает их младшими коллегами популярной хип-хоп группы Block B(블락비). С 2019 года ATEEZ всерьез начинают набирать обороты в мире K-POP. Особенно впечатляет их успех за рубежом. Их популярность за пределами страны утренней свежести просто шокирует: с каждым днем число иностранных поклонников ATEEZ растет и растет, да с такой скоростью, что группу сравнивают только с BTS. Далее на наших вонах прозвучали музыкальные дорожки «Light» из второго, «UTOPIA» из третьего и «THANXX» из пятого мини-альбома.

В 2020 году Корейская культурно-информационная служба(KOCIS) – филиал Министерства спорта, культуры и туризма – назначила ATEEZ своими амбассадорами для продвижения корейской культуры за границей. В 2021 году парни приняли участие в музыкальном реалити-шоу на выживание «KINGDOM»(킹덤) телеканала Mnet, по итогам которого они заняли почетное третье место. Это показало, что корейская фан-база хоть и не совсем быстро, но уверенно идет в рост. Далее мы предложили нашим слушателям песни «Верни меня домой»(Take Me Home) из шестого мини-альбома, «С тобой»(Be With You) из переизданной версии альбома (2021). В завершении прозвучала композиция «Киберпанк»(Cyberpunk) из свежего альбома, который был выпущен 29 июля.