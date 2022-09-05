Netflix представит сериал о пришельцах





Компания Netflix представит 7 октября новый сериал под названием «Сбой» (글리치) в главной роли с актрисами Чон Ё Бин (전여빈) и Им Чжин А (임진아). В центре сюжета – две главные героини, одна из которых становится свидетельницей НЛО. Чи Хё, так зовут девушку, живёт в достатке, ходит на хорошую работу. Героиня встречается с молодым человеком, за которого планирует выйти замуж. Однако планы нарушает странный случай: парень при внезапной вспышке света исчезает. Чи Хё обращается к помощи сообщества наблюдателей за НЛО и вместе со своей давней подругой По Ра, занимающейся охотой на пришельцев, идёт по следу похитителей возлюбленного. Автором сценария стал Чин Хан Сэ (진한새), известный по сериалу «Уроки человечности» (인간수업).