KBS2 приступит к съёмкам нового сериала

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Телеканал KBS 2TV в ближайшем времени приступит к съёмкам сериала «Оазис» (오아시스). Актёрский состав уже утверждён. Главные роли исполнят актриса Соль Ин А (설인아), актёры Чан Дон Юн (장동윤) и Чху Ён У (추영우). Действие сериала происходит в период с 80-х по 90-е годы. В центре сюжета – три молодых человека, которым приходится отчаянно бороться за свою мечту, дружбу и любовь. Одного из героев зовут Ли Ду Хак. Парень - родом из небольшого провинциального городка. Приехав в столицу, он встречает девушку по имени Он Чжон Син, в которую влюбляется с первого взгляда. К сожалению, Ли Ду Хак случайным образом оказывается втянутым в конфликт, который кардинальным образом меняет его судьбу. Показ сериала запланирован на первое полугодие 2023 года.