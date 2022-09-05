Объявлены имена претендентов на премию APAN Star Awards 2022

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Корейская ассоциация развлекательных агентств совместно с компанией Studiom1 объявили номинантов на премию APAN Star Awards 2022, церемония вручения которой состоится 29 октября в Ильсане, провинция Кёнгидо. В числе номинантов актёры и актрисы сериалов, показ которых состоялся в период с марта 2021 года по июль 2022 года. Премия будет распределена в 21 номинации, в том числе «лучшее актёрское мастерство в (мини) сериалах», «лучший контент (ОТТ)», лучший сценарист и т.д. За награду в номинации среди начинающих актёров поборются десять человек, включая актёра Чхве Хён Ука (최현욱), актрис Пак Чи Ху (박지후) и Чо И Хён (조이현). Среди номинантов за звание лучшего актёра (актрисы) в мини-сериалах – актёры Сон Чжун Ги (송중기), Ли Чжун Хо (이준호), актрисы Пак Ын Бин (박은빈), Ким Тхэ Ри (김태리), Со Хён Чжин (서현진) и другие. Подробности доступны для просмотра на сайте APAN Star Awards.