Чан Гын Сок и Хо Сон Тхэ снимутся в сериале «Криминальные хроники»

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Компания Coupang Play представит сериал «Криминальные хроники» (범죄의 연대기) в главной роли с актёром Чан Гын Соком (장근석), Хо Сон Тхэ (허성태) и актрисой Ли Эллия (이엘리야). Сериал повествует об истории актёра Чан Гын Сока в роли детектива Ку До Хана, расследующего одно нераскрытое преступление. Актёр Хо Сон Тхэ сыграет роль безжалостного и подлого мошенника Но Сан Чхона, актриса Ли Эллия – журналистку по имени Чхон На Ён. В съёмках сериала также примут участие актёры Ли Сон Ук (이성욱), Ли Сын Чжун (이승준), Пак Мён Хун (박명훈), Ли Вон Чжон (이원종) и актриса О Ён А (오연아). На место режиссёра приглашён Ким Хон Сон (김홍선), ранее представивший сериалы «Голос» (보이스), «Бумажный дом: Объединённая экономическая зона» (종이의 집: 공동경제구역). Съёмки сериала начнутся во втором полугодии 2022 года.