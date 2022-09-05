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Секретное назначение 2 (공조2: 인터내셔날)

#Новости шоу-бизнеса l 2022-09-05


Режиссер: Ли Сок Хун

В ролях: Хён Бин, Ю Хэ Чжин, Юн А

Премьера: 7 сентября 2022 г.


Северокорейский детектив Им Чхоль Рён направляется в РК с новым заданием – арестовать лидера преступной организации. Как и в прошлый раз Им Чхоль Рён работает в команде вместе с Кан Чжин Тхэ, в настоящее время служащем в отделе по расследованию киберпреступлений. Вскоре к ним присоединяется агент ФБР по имени Джэк.

Секретное назначение 2 (공조2: 인터내셔날)
Секретное назначение 2 (공조2: 인터내셔날)
Секретное назначение 2 (공조2: 인터내셔날)
Секретное назначение 2 (공조2: 인터내셔날)
Секретное назначение 2 (공조2: 인터내셔날)
Секретное назначение 2 (공조2: 인터내셔날)
Секретное назначение 2 (공조2: 인터내셔날)
Секретное назначение 2 (공조2: 인터내셔날)
Секретное назначение 2 (공조2: 인터내셔날)
Секретное назначение 2 (공조2: 인터내셔날)
Секретное назначение 2 (공조2: 인터내셔날)
Секретное назначение 2 (공조2: 인터내셔날)
Секретное назначение 2 (공조2: 인터내셔날)
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