Красные туфли (13) 쉬엄쉬엄해요

Диалог недели

예은 (Е Ын) : 너무 잘됐다. 이렇게 빨리 회복돼서.

Е Ын: Как здорово, что вы так быстро восстановились!

소진 (Со Чжин) : 우리가 얼마나 걱정했는데요.

Со Чжин: Мы так волновались.

태하 (Тхэ Ха) : 권혜빈 과장님도 아직 출근 못 하셔서 썰렁한데,

팀장님도 안 오니까 진짜 쓸쓸했거든요.

Тхэ Ха: Заведующая Квон Хе Бин пока не вышла на работу, поэтому тут ещё пустовато. Старшего менеджера тоже ещё нет, поэтому все кажется ещё тоскливее.

젬마 (Джемма) : 오셨어요

Джемма: Здравствуйте.

주형 (Чжу Хён) : 일은 바쁘지만 쉬엄쉬엄해요. 무리하지 말구.

Чжу Хён: У нас много работы, но вы не спешите. Не переусердствуйте.

Фраза недели

쉬엄쉬엄해요

[Ши-ом-ши-ом-хэ-ё]

Не спешите.





Примеры

☞ 쉬엄쉬엄 일하세요

«Работайте не спеша»

☞쉬엄쉬엄 걸어요

«Идите не спеша»





Другие выражения

☞ 오셨어요

«Здравствуйте»



