Красные туфли (13) 쉬엄쉬엄해요
2022-09-05
#Говорим как герои сериалов l 2022-09-05
Диалог недели
예은 (Е Ын) : 너무 잘됐다. 이렇게 빨리 회복돼서.
Е Ын: Как здорово, что вы так быстро восстановились!
소진 (Со Чжин) : 우리가 얼마나 걱정했는데요.
Со Чжин: Мы так волновались.
태하 (Тхэ Ха) : 권혜빈 과장님도 아직 출근 못 하셔서 썰렁한데,
팀장님도 안 오니까 진짜 쓸쓸했거든요.
Тхэ Ха: Заведующая Квон Хе Бин пока не вышла на работу, поэтому тут ещё пустовато. Старшего менеджера тоже ещё нет, поэтому все кажется ещё тоскливее.
젬마 (Джемма) : 오셨어요
Джемма: Здравствуйте.
주형 (Чжу Хён) : 일은 바쁘지만 쉬엄쉬엄해요. 무리하지 말구.
Чжу Хён: У нас много работы, но вы не спешите. Не переусердствуйте.
Фраза недели
쉬엄쉬엄해요
[Ши-ом-ши-ом-хэ-ё]
Не спешите.
Примеры
☞ 쉬엄쉬엄 일하세요
«Работайте не спеша»
☞쉬엄쉬엄 걸어요
«Идите не спеша»
Другие выражения
☞ 오셨어요
«Здравствуйте»
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-06 11:28:44
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