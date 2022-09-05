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Красные туфли (13) 쉬엄쉬엄해요

#Говорим как герои сериалов l 2022-09-05

Говорим как герои сериалов

Диалог недели 

예은 (Е Ын) : 너무 잘됐다. 이렇게 빨리 회복돼서. 

Е Ын: Как здорово, что вы так быстро восстановились!

소진 (Со Чжин) : 우리가 얼마나 걱정했는데요. 

Со Чжин: Мы так волновались.

태하 (Тхэ Ха) : 권혜빈 과장님도 아직 출근 못 하셔서 썰렁한데, 

팀장님도 안 오니까 진짜 쓸쓸했거든요.

Тхэ Ха: Заведующая Квон Хе Бин пока не вышла на работу, поэтому тут ещё пустовато. Старшего менеджера тоже ещё нет, поэтому все кажется ещё тоскливее. 

젬마 (Джемма) : 오셨어요

Джемма: Здравствуйте.

주형 (Чжу Хён) : 일은 바쁘지만 쉬엄쉬엄해요. 무리하지 말구. 

Чжу Хён: У нас много работы, но вы не спешите. Не переусердствуйте.

 

Фраза недели 

쉬엄쉬엄해요

[Ши-ом-ши-ом-хэ-ё] 

Не спешите.


Примеры 

☞ 쉬엄쉬엄 일하세요

«Работайте не спеша»

☞쉬엄쉬엄 걸어요

«Идите не спеша»


Другие выражения

☞ 오셨어요

«Здравствуйте»


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