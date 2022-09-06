Рассказ «Джеб» писателя Ким Он Су

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- Нигде нет безопасного места – ни на ринге, ни в мире. Раз-два, безопасно настолько, насколько ты вытянул в ударе руку. Оттуда начинается бой. Твой противник разозлён. Ты вторгнулся в его зону. Он разгорячён, но ты холоден. Ты просто забираешь помидоры из холодильника. Даже если лицо противника всё в крови, тебе нужно всего лишь с лёгкостью забирать помидоры. Бой настолько жесток. Как тебе? Сможешь безустанно бить джебами?

- А если не смогу?

- Тогда можно применить технику захвата. Хочешь этого или нет, но любым способом охватываешь противника. В захвате он не сможет тебя ударить, даже если очень захочет. Никто не сможет бить – ни ты, ни он.









- Ты отправил того типа в нокаут?

- В нокаут нет, но думаю, что я выиграл решением судей.

- Ты что, какое решение судей в поединке. Либо ты отправляешь противника в нокаут, либо он - другого выбора нет.

Я посмотрел в потолок и задумался о том, кто упал на пол от моего удара.





“그나저나 그 녀석을 KO시켰나?”





“KO까지는 못 시켰지만, 뭐 판정승 정도는 거두었다고 생각해요.”





“에이 싸움에 판정승이 어디 있어.

싸움은 KO 시키거나 KO 당하거나 둘 중 하나밖에 없는 거지”





나는 천장을 향해 고개를 들고

내 주먹을 맞고 바닥에 쓰러진 사람이 누구인지 잠시 생각했다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Тридцатилетний герой работает водителем грузовика с живой рыбой. Как он сам говорит, по меркам стандартного общества его жизнь нельзя назвать успешной. Но герой не кажется несчастным. Он живёт и работает добросовестно и усердно, как никто другой. Если в пятнадцать лет он жил под давлением общества, как рыба в аквариуме, то теперь переместился в 15-тонный резервуар с давлением поменьше. Если избегать невидимых ударов общества и делать собственные джебы, то когда-нибудь можно обрести свободную жизнь. Пожалуй, все мы нуждаемся в таких собственных ударах.









Сейчас я водитель грузовика для живой рыбы. Зарплата невысокая и, как правило, по трассе нужно ехать ночью, так что хорошей эту работу не назовёшь. Но всё же не так уж она и плоха. Пусть есть и трудности, зато не вмешивается начальник, как это бывает в других местах, а ещё можно слушать музыку за рулём.

К тридцати годам становишься слишком занятым всякими мелочами, что уже нет желания взорвать весь мир, даже если подадут целый грузовик динамита. Вот почему я даже и не думаю о джебах. Кажется, что меня кто-то каждый день сильно избивает, но, оборачиваясь, я вижу спокойный мир, где никто не машет кулаками, поэтому я даже и не знаю, куда должен бить.





나는 요즘 활어 트럭 운전을 하고 있다.

보수도 시원치 않고 주로 밤에 고속도로를 달리는 일이라

그리 좋은 직업이라고는 말할 수 없다.

그렇다고 그렇게 나쁜 직업도 아니다.

일은 좀 고되지만 다른 직업처럼 상사에게 간섭도 받지 않고

또 차를 운전하면서 음악도 들을 수 있다.





서른쯤 되면 자잘한 일들로 너무나 바빠져 버려서

다이너마이트를 한 트럭 가져다줘도

세상을 폭파시키는 일 따위에는 관심 없게 되는 것이다.





그러니 잽 같은 건 날릴 생각도 못한다.

매일매일 누군가에게 흠씬 두들겨 맞고 있는 것 같은데

막상 뒤를 돌아보면 아무도 주먹을 내밀지 않고 있는 고요한 세상이어서

도대체 어디가 잽을 날려야 할지 모르겠기 때문이다.









Писатель Ким Он Су родился в Пусане в 1972 году. Дебютировал в 2003 году на конкурсе молодых писателей газеты «Тона ильбо» с рассказом «Расставание с Фрайдэй».