Праздник Чхусок в Северной Корее

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В субботу, 10 сентября, жители Корейского полуострова будут отмечать осенний праздник урожая и поминовения предков Чхусок. Многие южнокорейцы отправятся на малую родину, чтобы провести праздничные выходные в кругу близких родственников. В Южной Корее праздничный период обычно длится три дня, включая сам праздник и по одному дню до и после него. В этом году у южнокорейцев четыре выходных дня подряд. На Севере есть только один выходной на Чхусок. Наравне с празднованием Нового года по лунному календарю, Чхусок входит в число самых главных праздников. На Севере он долгое время был под запретом. В 1967-м году праздник запретили отмечать как предрассудок, который не соответствует социалистическому образу жизни. В 1972-м году на Чхусок было разрешено посещение могил предков. В 1988-м году он снова был объявлен национальным праздником и выходным днём. Об особенностях праздника Чхусок по-северокорейски рассказывает профессор Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.