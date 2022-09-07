Сеул призывает Пхеньян к переговорам по проблеме разделённых семей

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Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры по проблеме разделённых семей Юга и Севера. Предложение было сделано министром по делам воссоединения Квон Ён Сэ 8 сентября, в преддверии праздника урожая и поминовения предков Чхусок. Политик призвал к разрешению этой проблемы до того, как исчезнет само понятие разделённых семей. Министр подчеркнул, что Сеул готов учесть пожелания Пхеньяна о дате, месте и формате переговоров. Даже если Пхеньян проигнорирует предложение, Сеул будет и дальше продвигать эту инициативу, сказал Квон Ён Сэ. По его словам, прежние встречи разделённых семей проводились для ничтожно малого количества людей. Важно наладить способы решения таких важных вопросов, как поиск родственников в обеих странах, обмен посланиями, проведение регулярных встреч.

Желание встретиться с родственниками на Севере выразили 133.654 южнокорейца. Пока это сделали лишь 1.099 из них, то есть, три процента. Главной проблемой остаётся пожилой возраст членов разделённых семей. По состоянию на конец августа этого года, 87.964 зарегистрированных для участия во встречах умерли, так и не встретившись с родственниками. Из 42.647 оставшихся в живых южнокорейцев более 30% приходится на людей старше 90 лет, 37% - старше 80 лет, 19% - старше 70 лет. Одним словом, первое поколение разделённых семей стремительно уходит из жизни. Остаётся надеяться, что усилия южнокорейского правительства приведут к положительным результатам.



