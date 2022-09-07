РК ищет способы противодействия Акту об инфляции США

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Южнокорейское правительство обсуждает с другими государствами возможности решения проблем южнокорейских производителей электромобилей, вызванных Актом об инфляции США. Новый документ был подписан Джо Байденом 16 августа и предполагает налоговые льготы в размере до 4 тыс. долларов на подержанные электромобили и до 7,5 тыс. долларов на новые электромобили. При этом льготы будут распространяться только на продукцию, собранную на территории Северной Америки, а с 1 января 2023 года добавится ещё один критерий, согласно которому число основных комплектующих и материалов американского происхождения должно быть выше определённого уровня. Электромобили Ioniq компании Hyundai и EV6 компании Kia производятся в Республике Корея. Из-за невозможности претендовать на субсидии правительства США отечественные электромобили станут менее конкурентоспособными на американском рынке.

Сеул уже приступил к поиску возможных способов разрешения ситуации, в том числе, по дипломатическим каналам. Представитель страны на торговых переговорах Ан Док Кын уже посетил Вашингтон, где встретился с представителями правительства, Сената и Белого дома, а также с торговым представителем США Кэтрин Тай. В ходе переговоров он озвучил позицию Сеула и обсудил возможные способы разрешения ситуации. Вместе с тем, южнокорейское правительство ведёт переговоры и с другими странами. Представители посольств Республики Корея Германии, Великобритании, Японии и Швеции встретились в США для обмена мнениями по дискриминирующей ситуации. Предполагается, что встреча может стать основой для выработки совместной модели реагирования.

Пока перспективы разрешения ситуации предсказать сложно. С одной стороны, США настроены на сотрудничество с южнокорейскими производителями электромобилей, с другой - президент Джо Байден намерен получить максимум от Акта об инфляции накануне ноябрьских промежуточных выборов в Палату представителей и Сенат США.