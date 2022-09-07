Ограничение цены на российскую нефть и экономика РК

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Москва не будет осуществлять поставки энергоресурсов в страны, которые поддержат введение лимита цен на российскую нефть. Такое заявление было сделано представителями правительства России в ответ на соответствующее решение министров финансов стран Большой семёрки, которое может вступить в силу пятого декабря этого года. В этой связи противостояние между Россией и западными странами продолжает накаляться. Президент России Владимир Путин назвал решение Большой семёрки «глупостью». Выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, он заявил, что Россия прекратит все поставки энергоресурсов в страны, препятствующие получению экономической выгоды. Это касается газа, угля, нефти и нефтепродуктов. В министерстве иностранных дел России прокомментировали и вероятное присоединение Сеула к данным ограничениям. По словам директора Первого департамента Азии МИД России Георгия Зиновьева, Москва знает о попытках Вашингтона втянуть Сеул в этот «картель». Поддержка инициативы США грозит Республике Корея серьёзными последствиями. Вместе с тем, министр планирования и финансов Республики Корея Чху Гён Хо подтвердил намерение Сеула присоединиться к инициативе Вашингтона ещё в июле, в ходе встречи с министром финансов США Джэнет Йеллен.

Доля российской нефти в южнокорейском импорте крайне мала – около одного процента, газа чуть больше - пять-шесть процентов. Основной импорт приходится на страны Ближнего Востока –73%. Однако волновой эффект от ухудшения мировых поставок нефти всё же может быть ощутим в виде резких скачков цен. В министерстве промышленности, торговли и энергетики Республики Корея считают, что ответные меры России направлены преимущественно на Европу, однако Сеулу следует наблюдать за общими мировыми тенденциями.