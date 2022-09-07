Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Песни об осени

#Мелодии Кореи l 2022-09-08

Мелодии Кореи

Песни об осени

В преддверии праздника урожая и поминовения предков Чхусок предлагаем познакомиться с песнями об осени и родных краях, а также узнать об их связи с народными сказаниями, корейской и китайской литературой, традиционными обычаями. 


Выпуск 582. Песни об осени

* Песня «Чхувольманчжон» – Сон Чхан Сун (вокал)

* Песня «Квансан юнма» – Ли Хён А (вокал)

* Песня «Тансанпхури» – Чо Сан Ён (вокал)

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >