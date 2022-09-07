Праздник Чхусок в Северной Корее
2022-09-07
#Мелодии Кореи l 2022-09-08
В преддверии праздника урожая и поминовения предков Чхусок предлагаем познакомиться с песнями об осени и родных краях, а также узнать об их связи с народными сказаниями, корейской и китайской литературой, традиционными обычаями.
Выпуск 582. Песни об осени
* Песня «Чхувольманчжон» – Сон Чхан Сун (вокал)
* Песня «Квансан юнма» – Ли Хён А (вокал)
* Песня «Тансанпхури» – Чо Сан Ён (вокал)
2022-09-07
2022-09-07 14:34:53
2022-09-07 15:47:55
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