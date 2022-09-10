Музыкальные новинки августа 2022 года





Вновь вернулась вторая суббота месяца, когда мы знакомимся со свежими релизами разных музыкальных артистов Кореи! Сегодня для наших радиослушателей были подготовлены новинки августа. Рубрику мы открыли с веселой композицией певца Хон Дэ Квана(홍대광), которая называется «Счастливый конец»(해피엔딩). Хон Дэ Кван – семи-финалист четвертого сезона музыкального шоу на выживание «Superstar K»(슈퍼스타K). Его красивый и чистый голос покорил многих меломанов.

Далее последовал музыкальный трек «Ceremony»(세레머니) в исполнении женского дуэта OKDAL(옥상달빛). Этот замечательный дуэт дебютировал в 2010 году и состоит из ровесников Ким Юн Чжу(김윤주) и Пак Се Чжин(박세진). Музыка этих двух одаренных авторов-исполнителей отличается своей теплотой и сердечностью.

Следом мы познакомили слушателей с работой певца Хон Исаака(홍이삭). Музыкальный исполнитель дебютировал в 2014 году, получив третью премию и бронзовую медаль на 24-м музыкальном конкурсе имени Ю Чжэ Ха(유재하 음악 경연대회). Широкую популярность Исаак приобрел через участие в музыкальном телешоу «Супер бэнд»(슈퍼밴드). На наших волнах прозвучала лиричная композиция под названием «Я буду…»(있을게…).

Далее в нашем эфире прозвучала музыкальная дорожка под названием «Rainy Day» или же «Дождливый день» в исполнении автора-исполнителя Ким Су Ён(김수영). О певице пока что известно немного: 26-летняя девушка дебютировала в 2017 году. Она замечательно играет на гитаре и в основном исполняет акустические и балладные песни.

Затем были представлены музыкальные работы «Тоскуя по тебе»(그대를 그리다) в исполнении Сольби(솔비) из группы Тайфун(타이푼) и трек «Пока еще закат»(Still Sunset) от бэнда Нелл(넬). В завершении рубрики прозвучал заводной титульный трек «Replay» из шестого мини-альбома бойз-группы Golden Child(골든차일드).