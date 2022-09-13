Рассказ «Дневник Анны» писательницы Чан Ын Чжин

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Анна была звонарём нашей маленькой деревенской церквушки. Наверное, после этих слов кому-то вспомнится герой романа Виктора Гюго. Несчастный Квазимодо, вынужденный жить звонарём в стенах Собора Парижской Богоматери из-за своей пугающей внешности. Но наша Анна, как и подобает атмосфере этого имени, больше походит на другую героиню этого романа – цыганку Эсмеральду. Анна – десятилетняя девчонка с холодной красотой, которая любит разъезжать по деревне на красном велосипеде, словно бродяга.









У Анны не было настоящего дневника. Ей казалось, что если вносить туда все длинные записи, то в иной день можно исписать сразу половину дневника. Денег на покупку дневника не было, а навязчивое желание что-нибудь писать росло день ото дня, поэтому вместо бумажного дневника Анна выбрала нашу деревушку. Пусть она была старой и неприглядной, для Анны это место, подобно карте мира, таило в себе много возможностей. Они скрывались в стенах домов, пластиковых скамейках в парке, металлических перекладинах детских площадок, в столбах линий электропередач, мусорных баках, железных или стеклянных дверях и многом другом. Достаточно, чтобы поверхность была не бугристой, а ровной и гладкой.





안나에게는 일기장이란 게 존재하지 않았다.

한 많은 그 긴 글을 모조리 일기장에 남긴다면

어떤 날은 하루치 일기를 쓰기 위해 일기장 절반을 써야 할지도 몰랐다.





일기장 살 돈은 없는데, 뭔가를 적어야 한다는 강박감은 날로 심해지자

안나가 종이 일기장 대신 선택한 것은 바로 우리 동네였다.





우리 동네는 비록 낡고 볼품없지만

안나에게는 세계 지도 만큼 커다란 가능성을 지닌 공간이었다.

그 가능성은 연립주택 벽에, 공원 플라스틱 벤치에,

놀이터 철봉 기둥에, 전신주에, 공공 쓰레기통에,

철이나 유리로 된 문 등등에 담겨 있었다.





울퉁불퉁하지 않고 반반하고 매끄러운 데라면 어디라도 충분했다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Произведение называется «Дневник Анны» и имеет много общего с книгой «Дневник Анны Франк». Анна Франк была еврейской девочкой, которая с 13 лет вела записи, скрываясь в убежище от гонений немцев. В дневнике Анны Франк детально описываются самые различные воспоминания о пересудах взрослых, менструациях, первом поцелуе и других вещах. Для Анны Франк дневник был скорее не для записи сокровенных мыслей, а для записи самого факта о том, что она жила в этом мире. В ситуации, когда ты сам и твоя семья в любой момент могут умереть, дневник становится единственным письменным доказательством жизни. Думаю, что то же самое дневник значил и для нашей героини Анны. Она использовала дневник для того, чтобы рассказать миру о себе и оставить что-то для него. Без этого дневника у Анны, возможно, не было бы вообще никаких отношений с внешним миром. Другими словами, дневник служил для Анны мостиком между ней и другими людьми.









Хотя, конечно, кое-что в ней точно изменилось. Больше Анна не вела дневник. То ли оттого, что больше она не ощущала нужной энергии или интереса, то ли оттого, что больше не могла сводобно наблюдать за миром - этого мы не знали, но всё же расстраивались. Тогда мы решили, что не будем читать хотя бы ту самую запись в колоколе. Мы считали это последним моральным долгом, хотя нам так хотелось узнать содержание секрета Анны. По правде говоря, место было таким высоким, что никто даже и не пытался прочесть запись. Наверное, секрет Анны известен лишь Богу, а время начисто сотрёт эту запись, как и все остальные. Точно так же, как эти записи сотрутся и из памяти самой Анны.

К сожалению, это вся история, известная нам об Анне, с тех пор церковный колокол больше никогда не звонил.





물론 확실히 달라진 게 있긴 했다.

그건 안나가 더 이상 일기를 쓰지 않는다는 것이었다.

단순히 안나에게 일기를 쓸 기력이나 흥미가 없어진 것인지,

주변을 자유롭게 관찰할 수 없어서

쓸 수 없게 된 것인지 알 수 없으나 우리는 섭섭했다.





그러면서 우리는 저 종안의 일기만은 읽지 않기로 다짐했다.

안나의 비밀을 속속들이 알고 있는 우리였지만

그것만큼은 지켜 주는 게 마지막 도리라고 생각해서였다.





실은 너무 높은 곳이라 읽으려고 시도하는 사람도 없었다.

아마 안나의 비밀은 신만이 알 것이고,

다른 일기와 마찬가지로 시간의 풍화가 그 모든 것을 말끔하게 지워 버릴 것이다.

안나가 우리의 기억에서 언젠가는 사라질 것처럼.





아쉽지만 여기까지가 우리가 알고 있는 안나 이야기의 전부이고,

그 후 성당의 종은 더 이상 울리지 않았다.









Писательница Чан Ын Чжин родилась в городе Кванчжу в 1976 году. Дебютировала в 2004 году на конкурсе для молодых писателей газеты «Чунан ильбо» с рассказом «Кухонная лаборатория».