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Дата рождения: 5 августа 1976 г.

Рост: 183 см

Вес: 72 кг

Дебют: Сериал «Вкусное предложение» (맛있는 청혼), 2001 г.





Актёр Квон Сан У родился в городе Тэчжоне провинции Чхунчхон-Намдо. Окончил университет Ханнам, в котором специализировался на преподавании изобразительного искусства. В 1996 году начал карьеру модели, в 2001 году снялся в первом серале «Вкусное предложение». Начальный период актёрской карьеры отметился рядом успешных работ, таких как «К Солнцу» (태양속으로), «Лестница в рай» (천국의 계단), «Грустная история любви» (슬픈 연가), благодаря которым Квон Сан У завоёвывает популярность телезрителей. В 2003 году выходит фильм «Частные уроки со сверстником» (동갑내기 과외하기), на следующий год – ещё одна кинокартина «Однажды в старшей школе» (말죽거리 잔혹사). Из последних работ актёра стоит выделить фильмы «Киллер» (히트맨), «Пират: Флаг гоблина» (해적: 도깨비 깃발), «Уловка бога: Кви Су» (신의 한 수: 귀수편). В ближайшем времени состоится премьера сериала «Ханган» (한강) и фильма «Подарок на Рождество» (크리스마스 선물) с участием актёра.