Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Охота на волков (늑대사냥)

#Новости шоу-бизнеса l 2022-09-12


Режиссер: Ким Хон Сон

В ролях: Со Ин Гук, Чан Дон Юн, Сон Дон Иль, Чон Со Мин, Чан Ëн Нам

Премьера: 21 сентября 2022 г.

Судно с арестованными преступниками на борту грузового судна следует из Филиппин в РК. Многие из них представляют серьёзную опасность и до недавнего времени числились в розыске Интерпола. Смогут ли южнокорейские полицейские без проблем добраться до конечного пункта?

Охота на волков (늑대사냥)
Охота на волков (늑대사냥)
Охота на волков (늑대사냥)
Охота на волков (늑대사냥)
Охота на волков (늑대사냥)
Охота на волков (늑대사냥)
Охота на волков (늑대사냥)
Охота на волков (늑대사냥)
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >