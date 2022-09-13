Охота на волков (늑대사냥)





Режиссер: Ким Хон Сон

В ролях: Со Ин Гук, Чан Дон Юн, Сон Дон Иль, Чон Со Мин, Чан Ëн Нам

Премьера: 21 сентября 2022 г.

Судно с арестованными преступниками на борту грузового судна следует из Филиппин в РК. Многие из них представляют серьёзную опасность и до недавнего времени числились в розыске Интерпола. Смогут ли южнокорейские полицейские без проблем добраться до конечного пункта?