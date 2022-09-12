Южнокорейский фильм «Охота на волков» покажут за рубежом

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Права на показ фильма «Охота на волков» (늑대사냥) режиссёра Ким Хон Сона (김홍선) были выкуплены более чем в сорока странах мира. В их числе США, Япония, Испания, Тайвань, Таиланд и Россия, сообщает кинопрокатная компания The Contents On. Премьера кинокартины в РК запланирована на 21 сентября, в Северной Америке фильм выйдет 7 октября. В центре сюжета – события, происходящие на следующем из Филиппин грузовом судне. На его борту под конвоем содержатся особо опасные преступники, которые до недавнего времени числились в розыске Интерпола. Главные роли в фильме сыграли актёры Со Ин Гук (서인국), Чан Дон Юн (장동윤), Сон Дон Иль (성동일), актрисы Чон Со Мин (정소민), Чан Ëн Нам (장영남) и другие. «Охота на волков» - очередная работа режиссёра Ким Хон Сона. Ранее он представил ряд успешных кинокартин, в том числе «Сообщники» (공모자들) и «Специалисты» (기술자들).