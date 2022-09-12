В Лос-Анджелесе учредили День «Игры в кальмара»

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Городской совет Лос-Анджелеса учредил 17 сентября Днём «Игры в кальмара» (Squid Game Day). По этому случаю 9 сентября у городской мэрии состоялась официальная церемония с участием мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти, режиссёра Хван Дон Хёка (황동혁) и актёра Ли Чжон Чжэ (이정재). В принятой Горсоветом резолюции сообщается, что сериал «Игра в кальмара» оказал большое влияние на популяризацию корейской культуры и традиций, укрепив присутствие американцев азиатского происхождения и жителей тихоокеанских островов в сфере кино и развлечений. Это первый случай в США, когда был учреждён общественный праздник, тематически связанный с конкретным сериалом, подчеркнул городской депутат Джон Ли. Дата праздника, 17 сентября, выбрана неслучайно, поскольку в этот день состоялась премьера сериала на Netflix.